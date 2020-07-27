Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter Bloomberg QuickTake.
Известно, что О'Брайен прекратил ходить на работу еще на прошлой неделе. Другие подробности пока не раскрываются.
Ранее более 150 американских экспертов-медиков, медицинских работников, ученых, преподавателей и экспертов в других областях подписали коллективное письмо властям, в котором призвали возобновить более жесткий карантин в стране.
Письмо отправили в администрацию президента, в Конгресс США и губернаторам штатов. Оно напоминает о том, что Соединенные Штаты движутся к психологической отметке в 200 тысяч погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 — предполагается, что именно столько американцев станут жертвами пандемии к ноябрю этого года.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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