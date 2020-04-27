Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын лечится после операции, в СМИ и соцсетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в соцсетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.

"Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он с 13 апреля находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано", — заявил советник южнокорейского лидера.

Ранее северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что лидер КНДР направил благодарность строителям туристического комплекса "Вонсан-Кальма", упоминаний о публичных мероприятиях с участием Ким Чен Ына пока нет.

Комплекс "Вонсан-Кальма" находится неподалеку от города Вонсан. Некоторые зарубежные СМИ называли резиденцию лидера, также расположенную неподалеку от этого города, как возможное нынешнее местонахождение Ким Чен Ына.

Накануне северокорейские СМИ сообщали об аналогичном поздравлении в адрес участников другой крупной стройки последних лет — центра уезда Самджиён.

Сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране в государственных СМИ Северной Кореи не появлялось с 12 апреля. Тогда было опубликовано последнее фото лидера в сообщении об инспекции полка истребительной и штурмовой авиации ВВС и противовоздушных сил на западе КНДР.

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