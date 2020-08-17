Совет ЕС проведет экстренный видеосаммит по Беларуси
Народ Беларуси имеет право определить собственное будущее, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он назвал недопустимым насилие против демонстрантов.
Народ Беларуси имеет право определить собственное будущее, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он назвал недопустимым насилие против демонстрантов.
На фоне массовых акций протеста в Беларуси председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель объявил о проведении в среду, 19 августа, чрезвычайного видеосаммита ЕС по ситуации в Беларуси. "Народ Беларуси имеет право определить свое будущее и свободно избрать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо и недопустимо", — написал Мишель в своем микроблоге Twitter в понедельник, 17 августа.
Он уточнил, что видеосаммит ЕС по Беларуси назначен на 12 часов по среднеевропейскому времени (13:00 мск).
Лидеры стран ЕС обсудят, какую дополнительную помощь они могут оказать Беларуси. В качестве возможных вариантов обсуждается учреждение фонда помощи жертвам репрессий в Беларуси, финансирование проектов в поддержку медийного плюрализма в этой стране, консультирование по вопросам реформы правоохранительных органов, расширение студенческого обмена, а также облегчение доступа белорусов к рынку труда в ЕС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запустил процесс введения санкций против белорусских чиновников, обвиняемых в фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и в причастности к жестокому подавлению акций протеста в этой стране. В то же время Польша, Чехия, страны Балтии и Дания призвали ЕС выступить в качестве посредника между президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.
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