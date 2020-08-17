Совет ЕС проведет экстренный видеосаммит по Беларуси

На фоне массовых акций протеста в Беларуси председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель объявил о проведении в среду, 19 августа, чрезвычайного видеосаммита ЕС по ситуации в Беларуси. "Народ Беларуси имеет право определить свое будущее и свободно избрать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо и недопустимо", — написал Мишель в своем микроблоге Twitter в понедельник, 17 августа.

Он уточнил, что видеосаммит ЕС по Беларуси назначен на 12 часов по среднеевропейскому времени (13:00 мск).

Помощь и санкции

Лидеры стран ЕС обсудят, какую дополнительную помощь они могут оказать Беларуси. В качестве возможных вариантов обсуждается учреждение фонда помощи жертвам репрессий в Беларуси, финансирование проектов в поддержку медийного плюрализма в этой стране, консультирование по вопросам реформы правоохранительных органов, расширение студенческого обмена, а также облегчение доступа белорусов к рынку труда в ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запустил процесс введения санкций против белорусских чиновников, обвиняемых в фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и в причастности к жестокому подавлению акций протеста в этой стране. В то же время Польша, Чехия, страны Балтии и Дания призвали ЕС выступить в качестве посредника между президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.