Соседи ставят антирекорды: в Литве, Финляндии и России большой прирост инфицированных коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил абсолютный максимум за весь период — 24 318 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. Накануне, в четверг было 23 610 новых случаев, пишет "Интерфакс".

В Москве за сутки поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса: 6 902. Скончались 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению.

В целом по стране за сутки умер 461 пациент. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 039 тыс. 926 случаев коронавирусной инфекции и 35 311 умерших.

В Москве за сутки поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса: 6 902. Скончались 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению.

В Финляндии также антирекорд: выявлен 461 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. В данную статистику входят также положительные диагнозы за более длительный период, сообщает YLE.

Также стало известно об одном новом летальном исходе, связанном с коронавирусом. Таким образом общее число смертей от COVID-19 в Финляндии достигло 375.

Антирекорд зафиксирован и в Литве: за минувшие сутки выявлено 2 272 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 16 человек, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

С начала пандемии в Литве установлено 42 тыс. 757 заражения коронавирусом. Продолжают болеть 31 тыс. 759 человек, 10 тыс. 498 — выздоровели. От коронавируса в стране скончались 357 человек, по иным причинам умерли 143 зараженных.

В Латвии хоть антирекорда на этот раз не было, но за прошедшие сутки выявлены 380 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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