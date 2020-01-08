Соседи шутят лучше: в Литве пенсию без учета индексации увеличили на 3 евро!
C января 2020 года в Литве повысят пенсии.
C января 2020 года в Литве повысят пенсии.
"Увеличенные пенсии жители Литвы получат с января — раньше, чем указано в поправках к закону о социальном страховании", — сказала директор Фонд социального страхования Юлита Варанаускене.
Средняя пенсия жителей, у которых есть необходимый 30-летний стаж, с января увеличится на 34 евро: на 31 из-за индексации и на 3 евро из-за повышения размера базовой пенсии.
Всего с января пенсии в среднем увеличатся на 9%. С января все пенсии индексируются на 8,11%, кроме того, парламент Литвы принял решение на 1,83% увеличить базовый размер пенсии.
Отметим, что в Эстонии пенсии повысят с апреля 2020 года на 45 евро — 38 евро за счет индексации и 7 за счет внепланового повышения.
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