Соратница Тихановской покинула Белоруссию

Вероника Цепкало, активно участвовавшая в избирательной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, покинула страну, сообщили РБК два собеседника в оппозиционном штабе. Ранее о ее отъезде сообщили источники ”Интерфакса” и ”РИА Новости”. Связаться с Вероникой Цепкало и ее мужем Валерием пока не удалось.

Она уехала после того, как накануне вечером была задержана Мария Колесникова, член штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико, сообщил один из собеседников РБК. Задержавшие ее милиционеры сказали, что приняли ее за другую. В окружении Вероники Цепкало подумали, что перепутать Колесникову могли именно с ней, говорит источник РБК.

Вероника Цепкало — супруга не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало. После того как штабы Цепкало и Бабарико решили оказать поддержку зарегистрированной в качестве кандидата Светлане Тихановской, Цепкало и Колесникова стали лицами объединенной команды оппозиции.

Валерий Цепкало покинул Белоруссию 24 июля вместе с детьми, он приехал в Москву, опасаясь ареста. Светлана Тихановская во время президентской кампании отправила за границу двоих детей, ее супруг, блогер Сергей Тихановский в конце мая был задержан.