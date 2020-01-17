Солдаты-миротворцы могут направиться в Ливию для помощи в обеспечении перемирия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает военной операции Европейского Союза в Ливии. "Если в Ливии установится перемирие, Европейский Союз должен быть готов помочь сохранению и контролю над режимом прекращения огня - возможно и отправкой солдат", - заявил Боррель в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 17 января. Греция уже подтвердила готовность к участию в любой миротворческой миссии в Ливии.

19 января в Берлине состоится международная конференцию по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН. Незадолго до этого противоборствующие ливийские силы договорились о прекращении огня. У европейских стран нет единой позиции по ситуации в Ливии. Жозеп Боррель указал, что режим прекращения огня был подготовлен благодаря усилиям России и Турции. Это хорошая новость для жителей страны, но одновременно и свидетельство того, что у самого Евросоюза нет большого влияния на события в Ливии, указал дипломат.

Кто с кем воюет в Ливии