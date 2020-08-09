Согласно государственному экзитполу, Лукашенко набирает почти 80%. В Москве у него - всего 6%

Согласно первым экзитполам государственной Молодежной лаборатории, Александр Лукашенко набирает на президентских выборах Ресублики Беларусь 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на государственное агентство ”Белта”.
По результатам экзитпола, Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным Молодежной лаборатории, проголосовали 9,2% избирателей.
Опрос проводился на 320 участках по всей стране, всего было опрошено 12 340 человек, пишет агентство.
9 августа состоялись выборы президента Беларуси. В них участвовал действующий президент Александр Лукашенко, занимающий пост уже 26 лет. Единым кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская. Явка на голосовании составила 79%. В Минске из-за километровых очередей на участки голосование продлили после 20:00.
При этом данные экзитпола по Москве, при посольстве несколько отличаются, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Навоша, cовладелец популярного российского портала Sports.ru. Здесь всего проголосовало 3788 человек.
Тихановская - 2972 - 78,5%
Лукашенко - 229 - 6%
Дмитриев - 23 - 0,6%
Черечень - 21 - 0,6%
Канопацкая -22 - 0,6%
Испортил - 1 - 0%
Отказ от ответа - 443 - 11,7%
Против всех - 75 - 2%
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