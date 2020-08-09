Согласно государственному экзитполу, Лукашенко набирает почти 80%. В Москве у него - всего 6%

По результатам экзитпола, Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным Молодежной лаборатории, проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране, всего было опрошено 12 340 человек, пишет агентство.

9 августа состоялись выборы президента Беларуси. В них участвовал действующий президент Александр Лукашенко, занимающий пост уже 26 лет. Единым кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская. Явка на голосовании составила 79%. В Минске из-за километровых очередей на участки голосование продлили после 20:00.

При этом данные экзитпола по Москве, при посольстве несколько отличаются, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Навоша, cовладелец популярного российского портала Sports.ru. Здесь всего проголосовало 3788‬ человек.

‪Тихановская - 2972 - 78,5%‬

‪Лукашенко - 229 - 6%‬

‪Дмитриев - 23 - 0,6%‬

‪Черечень - 21 - 0,6%‬

‪Канопацкая -22 - 0,6%‬

‪Испортил - 1 - 0%‬

‪Отказ от ответа - 443 - 11,7%‬

‪Против всех - 75 - 2%‬

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