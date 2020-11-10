Соглашение по Карабаху: в Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна

После подписания лидерами Армении, Азербайджана и России заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули массовые волнения. Протестующие добиваются отставки премьера Пашиняна.
В ночь на 10 ноября в Ереване не спал никто. Сразу после появления текста совместного заявления премьер-министра Армении и президентов Азербайджана и России, в котором говорилось о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и его условиях, тысячи ереванцев вышли из домов и устремились на площадь Республики, где находится здание правительства. Протестующим удалось прорваться в здание, фактически не встретив сопротивления со стороны охраны. Возмущенные люди разгромили зал заседаний правительства и кабинет премьер-министра Никола Пашиняна.
В Ереване продолжаются массовые акции протеста
К утру ситуация не успокоилась, несмотря на то, что выступили представители министерства обороны и Генштаба вооруженных сил Армении, которые призвали всех "построить несравнимо сильную и боеспособную армию" и воздерживаться от действий, способных "подорвать основы государственности". Премьер Никол Пашинян в течение ночи трижды выходил в прямой эфир в Facebook. Он призвал народ консолидироваться вокруг армянского государства. Где именно находится Пашинян — неизвестно, сам он заверил что не покинул Ереван.
Между тем людей на улицах города становилось все больше. Часть из них отправились к парламенту и заняли его зал заседаний. При этом был избит спикер парламента Арарат Мирзоян, который оказался в больнице.
Протестовавшие требовали немедленной отставки премьер-министра и его правительства, а также отзыва подписи армянской стороны под документом, подписанным руководителями Азербайджана, Армении и России. Все, кто пришел к парламенту, выражали уверенность, что Пашинян фактически сдал Карабах, тем самым предав народ, который привел его к власти два с половиной года назад.
Пашинян подписал документ о капитуляции?
"Этого никто не мог ожидать!" — возмущается ереванский таксист по имени Камо, который также пришел к парламенту выразить недоверие Николу Пашиняну. По выражению Камо, в то время, как на фронте гибнут молодые ребята, за их спинами происходит предательство.
На самом деле Пашинян, по словам таксиста, подписал документ, под которым ни один здравомыслящий армянин своей подписи не поставил бы. На взгляд Камо, премьер-министр должен подать в отставку: "На его месте должен оказаться человек, который смог бы смыть с нашего народа позор и унижение".
"Получается, что все стороны получили, что хотели. Все, кроме Армении, которая только потеряла", — возмущается кинооператор Левон Григорян, который пришел к парламенту с друзьями. По его мнению, Азербайджан получил контроль практически над всем Нагорным Карабахом, Турция удовлетворена тем, что ее стратегический партнер Азербайджан добился своего, Россия довольна тем, что конфликт исчерпан, и только Армения получила мир, который может взорваться в любой момент. "Фактически Пашинян подписал договор о капитуляции", — считает Григорян.
Парламент Армении в ожидании кворума
С ним согласен и еще один участник акции протеста, которого зовут Аргишти. В интервью DW он заявил о том, что Никол Пашинян не имел права тайно, за спинами людей подписывать судьбоносный документ: "Фактически глава правительства поставил большой и жирный крест на всем национально-освободительном движении нашего народа. Тем самым отбросил назад все достигнутое после победы в первой карабахской войне".
Аргишти сказал, что сейчас, прежде всего, нужно провести экстренное заседание парламента и поставить вопрос о немедленной отставке премьер-министра. Конечно, добавляет он, тут могут быть сложности, поскольку подавляющее большинство мандатов у депутатов от политической силы, поддерживающей Пашиняна, но их нужно убедить проголосовать "за" его отставку.
Между тем депутаты от проправительственного большинства не спешат в парламент, хотя люди, собравшиеся рядом со зданием, пообещали, что "их не тронут". С утра не удается обеспечить кворум, и в зале заседаний парламента пока только депутаты из оппозиционных фракций "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и "Светлая Армения" Эдмона Марукяна.
По мнению эксперта по региональным проблемам Манвела Гумашяна, безусловно, соглашение о прекращении огня в Карабахе многими в Армении воспринимается как капитуляция, оно существенно ударило по рейтингу властей, в первую очередь, самого Никола Пашиняна. "Главный вопрос сейчас — сумеет ли оппозиция воспользоваться этим кризисом и взять власть из рук Пашиняна", — отметил Гумашян в интервью DW. Ночью власть устояла, однако, уверен эксперт, эти попытки будут продолжаться. Силовики пока держат нейтралитет. Как бы там ни было, Армению и Нагорный Карабах в ближайшие месяцы ждут очень непростые времена, заключил Гумашян.
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