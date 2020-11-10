Соглашение по Карабаху: в Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна

В ночь на 10 ноября в Ереване не спал никто. Сразу после появления текста совместного заявления премьер-министра Армении и президентов Азербайджана и России, в котором говорилось о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и его условиях, тысячи ереванцев вышли из домов и устремились на площадь Республики, где находится здание правительства. Протестующим удалось прорваться в здание, фактически не встретив сопротивления со стороны охраны. Возмущенные люди разгромили зал заседаний правительства и кабинет премьер-министра Никола Пашиняна.

В Ереване продолжаются массовые акции протеста

К утру ситуация не успокоилась, несмотря на то, что выступили представители министерства обороны и Генштаба вооруженных сил Армении, которые призвали всех "построить несравнимо сильную и боеспособную армию" и воздерживаться от действий, способных "подорвать основы государственности". Премьер Никол Пашинян в течение ночи трижды выходил в прямой эфир в Facebook. Он призвал народ консолидироваться вокруг армянского государства. Где именно находится Пашинян — неизвестно, сам он заверил что не покинул Ереван.

Между тем людей на улицах города становилось все больше. Часть из них отправились к парламенту и заняли его зал заседаний. При этом был избит спикер парламента Арарат Мирзоян, который оказался в больнице.

Протестовавшие требовали немедленной отставки премьер-министра и его правительства, а также отзыва подписи армянской стороны под документом, подписанным руководителями Азербайджана, Армении и России. Все, кто пришел к парламенту, выражали уверенность, что Пашинян фактически сдал Карабах, тем самым предав народ, который привел его к власти два с половиной года назад.

Пашинян подписал документ о капитуляции?

"Этого никто не мог ожидать!" — возмущается ереванский таксист по имени Камо, который также пришел к парламенту выразить недоверие Николу Пашиняну. По выражению Камо, в то время, как на фронте гибнут молодые ребята, за их спинами происходит предательство.

На самом деле Пашинян, по словам таксиста, подписал документ, под которым ни один здравомыслящий армянин своей подписи не поставил бы. На взгляд Камо, премьер-министр должен подать в отставку: "На его месте должен оказаться человек, который смог бы смыть с нашего народа позор и унижение".