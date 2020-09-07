Социолог предложил Латвии открыть границы для граждан Беларуси

По его словам, финансовую поддержку, которую Латвия оказала гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси, можно расценивать как иностранное вмешательство.

”Я думаю, что, в какой-то степени, это можно назвать вмешательством. Мне не кажется это абсолютно правильным методом. Я не могу никого учить. Это дело латвийского правительства и гражданского общества”, — сказал экономист.

Иноземцев добавил, что, если Латвия хочет оказать поддержку протестующим, не обязательно выделять деньги на поддержку протестующих. Вместо этого он предложил официально признать другое белорусское правительство или упростить гражданам Беларуси въезд на свою территорию.

”Если вы считаете Лукашенко нелегитимным президентом, вы должны признать какое-то другое правительство Беларуси. Второй момент — если вы считаете, что в Беларуси угнетается гражданское общество и там происходит какой-то не такой режим, то нет проблем — открывайте границы, давайте бессрочные визы. Пускай они приезжают, чтобы не быть угнетаемыми в своей собственной стране”, — сказал он.

Напомним, правительство Латвии приняло решение направить 150 000 евро из средств на непредвиденные случаи на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.