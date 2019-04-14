Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии

Отмечается, что на данный момент подсчитано 35,5% голосов. На второе место вышла Коалиционная партия с 17,2% голосов, партия Центр набирает 15,4%, ”Истинные финны” — 15,1%.

Голосование к настоящему времени завершилось. Всего в парламентских выборах участвовали 2468 кандидатов от 19 политический партий.

Ранее сообщалось, что Финляндия выступила против выхода России из Совета Европы.