"Собеседник": "дворец для Путина" может контролировать Юрий Ковальчук

"Дворец для Путина" под Геленджиком может контролировать Юрий Ковальчук, выяснило издание "Собеседник". В материале, опубликованном в среду, 10 февраля, говорится, что у фирмы "Бином", юридического владельца "дворца", есть корпоративный домен llcinvest.ru, принадлежащий фирме "Стандарт" Ирины Веселовой, которая представляет интересы Юрия Ковальчука.

По адресу "Стандарта" зарегистрировано много других фирм, связанных с Ковальчуком, указывает "Собеседник". В "Биноме" изданию по телефону подтвердили, что речь идет об одной группе компаний. "В центре этой группы стоит" Ковальчук, отмечают журналисты.

Ротенберга "выставили... на передовую"

В "Биноме" также подтвердили, что у них работает Денис Матюнин. Человек с таким же именем упоминается в документах как представитель владельца яхты "Шеллест", которая "периодически подплывает" к "дворцу для Путина", пишет далее "Собеседник". По его данным, яхта записана на некоммерческое партнерство "Возрождение морских традиций", которое связано с Ковальчуком.

"Куча фирм, земель, добра и денег, так что какой-то там, пусть даже внушительный, дворец с аквадискотекой - лишь часть огромного дворцового комплекса, анклавы которого раскинулись по всей стране", резюмируют журналисты и предполагают, что Аркадия Ротенберга, который назвал себя владельцем "дворца", "выставили… на передовую, чтобы не спалить вот это все хозяйство".

Рабочие рассказали, что дворец перестраивается изнутри

Между тем большинство рабочих, которые в разное время трудились на стройке комплекса "дворца", заявили в интервью BBC, что о превращении здания в апарт-отель, как об этомсообщил телеканал "Россия 1", они узнали из новостей. Сразу несколько сотрудников, работавших в "дворце" в последние годы, рассказали, что сейчас здание фактически перестраивается изнутри и снаружи, так как сильно пострадало от плесени.

Более 111 млн просмотров на YouTube

Фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован на YouTube 19 января и набрал уже более 111 млн просмотров. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в РФ, на прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен.