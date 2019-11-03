Снятие проклятий, "Печорские монахи": в Латвии за решетку отправили "ясновидящую"

Ранее издание Latvijas Avīze сообщало, что по этому делу осуждена 26-летняя жительница Резекне - Алмаза Чубревича.

В решении суда говорится, что осужденная, пользуясь легковнушаемостью потерпевшей, а также учитывая ее возраст другие особенности характера, обманом получила у нее деньги и драгоценности.

Мошенница представилась Оксаной, сообщила потерпевшей, что на нее наложено "смертельное проклятье", но Оксана может снять его с помощью заговоренной воды. Позже Оксана провела некий ритуал: она показала изображенные с помощью пепла на листе бумаги три креста, утверждая, что они символизируют три смерти. Кроме того, с помощью пепла была написана и денежная сумма, которую потерпевшей требовалось заплатить, чтобы откупиться от "смертельного проклятья" и "порчи".

Через месяц Оксана убедила потерпевшую, что ей следует очистить ее золотые драгоценности от "порчи", направив их "Печорским монахам", которые за 31 день "очистят" вещи с помощью молитв. Таким образом у потерпевшей были выманены золотые кольца и зубные протезы.

Чубревича или Оксана также убедила потерпевшую в том, что не отданные ранее "ясновидящей" деньги сгорят. Она тайно заменила на пепел хранившиеся у потерпевшей в спальне в пакете деньги. Таким образом Оксана напугала потерпевшую своими "способностями" и выманили еще 2000 евро.

В общей сложности Оксана за два месяца выманила у потерпевшей драгоценности и деньги на сумму в 10 тыс. евро.