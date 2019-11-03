03.11.2019, 15:24

Снятие проклятий, "Печорские монахи": в Латвии за решетку отправили "ясновидящую"


EST 8
Снятие проклятий, "Печорские монахи": в Латвии за решетку отправили "ясновидящую"
pixabay.com

Резекненский суд Латвии назначил трехлетний тюремный срок женщине, осужденной за то, что она, притворяясь ясновидящей и обещая отправить драгоценности "на очистку печорским монахам", выманила у другой женщины деньги и драгоценности, пишет rus.delfi.lv.

Ранее издание Latvijas Avīze сообщало, что по этому делу осуждена 26-летняя жительница Резекне - Алмаза Чубревича.

В решении суда говорится, что осужденная, пользуясь легковнушаемостью потерпевшей, а также учитывая ее возраст другие особенности характера, обманом получила у нее деньги и драгоценности.

Мошенница представилась Оксаной, сообщила потерпевшей, что на нее наложено "смертельное проклятье", но Оксана может снять его с помощью заговоренной воды. Позже Оксана провела некий ритуал: она показала изображенные с помощью пепла на листе бумаги три креста, утверждая, что они символизируют три смерти. Кроме того, с помощью пепла была написана и денежная сумма, которую потерпевшей требовалось заплатить, чтобы откупиться от "смертельного проклятья" и "порчи".

Читайте также:

Через месяц Оксана убедила потерпевшую, что ей следует очистить ее золотые драгоценности от "порчи", направив их "Печорским монахам", которые за 31 день "очистят" вещи с помощью молитв. Таким образом у потерпевшей были выманены золотые кольца и зубные протезы.

Чубревича или Оксана также убедила потерпевшую в том, что не отданные ранее "ясновидящей" деньги сгорят. Она тайно заменила на пепел хранившиеся у потерпевшей в спальне в пакете деньги. Таким образом Оксана напугала потерпевшую своими "способностями" и выманили еще 2000 евро.

В общей сложности Оксана за два месяца выманила у потерпевшей драгоценности и деньги на сумму в 10 тыс. евро.

"Ясновидящую" осудили и по другому преступному эпизоду. Она убедила другую потерпевшую, что на нее и близких наложено "заклятье", которое можно снять "заговоренной водой". Оксана провела ритуал с завернутым в полотенце куриным яйцом. По частям яйца Чубаревича "нагадала" гроб и 12 свечей, напугав потерпевшую. Оксана также убедила потерпевшую, что ее деньги могут сгореть. В этом эпизоде осужденной удалось выманить 525 евро.

Резекненский суд осудил Чубаревичу на три года лишения свободы, но с учетом наказания по другому уголовному делу, "ясновидящей" придется провести шесть лет в местах лишения свободы. Кроме того, она должна возместить нанесенный ущерб.

Как писала Latvijas Avīze, жертвы мошенницы вряд ли смогут получить имущество и деньги. На суде Чубревича заявила: "Как я могу вернуть золото из Печор, если я в тюрьме?"

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: