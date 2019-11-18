СNN: cамолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

Gazeta.ru EST

EPA, ETIENNE LAURENT, Scanpix

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за неисправности. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.