СNN: cамолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за неисправности. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.
Как стало известно, лайнер летел в Вашингтон.
По поступившей информации, самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности.
Как отмечается, ее во время полета обнаружил один из членов экипажа.
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