18.11.2019, 08:05

СNN: cамолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

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СNN: cамолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке
EPA, ETIENNE LAURENT, Scanpix

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за неисправности. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

Как стало известно, лайнер летел в Вашингтон.

По поступившей информации, самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности.

Как отмечается, ее во время полета обнаружил один из членов экипажа.

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