Смотрите суточную статистику заболеваемости COVID-19 у наших соседей: Латвия, Литва, Финляндия, Россия

За минувшие сутки в Латвии были проведены 5545 анализов на Covid-19 и 643 результата оказались положительными, доля положительных результатов тестов составила 11,6%. Скончались 12 человек. Двое умерших были в возрастной группе 50 - 55 лет, трое в группе от 70 до 80 лет, четверо - в возрасте от 80 до 90 лет, трое - в возрасте 90-95 лет. Всего в Латвии коронавирусом заразились 30 940 человек.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2927 новых случаев коронавируса (8106 тестов). 14 человек скончались. Общее число случаев COVID-19 в Литве - 112 359, умерли - 1019.

В Финляндии выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных с момента начала эпидемии теперь составляет 33 162. Больше всего новых заражений, 140, снова выявлено в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS. Далее по списку следуют Варсинайс-Суоми (+75) и Пирканмаа (+14).

За минувшие сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса, общий показатель с начала пандемии возрос до 2 848 377. Число летальных исходов от COVID-19 - 511 (всего 50 858). Наибольшее число инфицированных при этом за сутки зарегистрировано в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Московской области (1539).

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!