СМОТРИ ПРЯМО СЕЙЧАС | Джо Байден vs Дональд Трамп. Кто займет Белый дом?

Система выборов в США несколько сложнее, чем в странах Европы. Более подробнее о том, как именно определяется главный человек Америки, можно прочитать ЗДЕСЬ. По числу проголосовавших выборы 2020 бьют все рекорды: причин несколько, и главная из них — пандемия коронавируса.

На пост президента претендуют действующий глава государства — республиканец Дональд Трамп — и демократ Джо Байден. По предварительным опросам в президентской гонке лидировал Байден.

Однако в команде Трампа заявили, что они уверены в победе, больше чем в 2016 году.

Кстати, вы сами за кого?

9:40 Кстати, еще в октябре Байден взялся попугать Россию и даже упомянул в этом контексте Эстонию. Если вы не помните его увещевания, то МЫ НАПОМНИМ.

9:30 Если верить прогнозам New York Times, у Байдена высокие шансы на победу в Неваде, Аризоне, Мэне и Джорджии. Это даст ему 260 голосов выборщиков. Остальное придется добирать за счет трех северных штатов, которые Трамп внезапно выиграл в 2016 году: тех самых Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Хорошая новость для него заключается в том, что во всех трех штатах ему побеждать необязательно - достаточно будет одного. Но результатов там не будет еще долго.

9:25 Германия не готова к возможной победе Дональда Трампа, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), сообщает DW. В этом случае во всех областях международного сотрудничества сохранятся тенденции последних четырех лет, считает он.

9:22 Штаты с большим количеством голосов выборщиков пока все никак не подсчитают голоса, корреспондент BBC предполагает, что решающую роль в том, кто займет Белый дом на следующие четыре года, может сыграть тот самый единственный голос выборщика, который Байден получит в Небраске.

9:20 Разрыв по данным CNN минимален: Байден — 220 голосов выборщиков, Трамп — 213 голосов

9:16 В Сенат штата Делавэр впервые в истории проходит женщина — трансгендер Сара Макбрайд. Представительница демократов одержала победу над республиканцем Стивом Вашингтоном, сообщает агентство AP.

9:10 Пока остаются неясны результаты голосования в девяти штатах. В ближайшее время ожидаются результаты в Северной Каролине (15 голосов) и Джорджии (16 голосов). Там, по данным AP, лидирует Трамп. Таким образом он может уже скоро вырваться вперёд.

9:06 Американская пресса отмечает, что жители США перестали доверять избирательной системе. Колумнист Los Angeles Times Николас Голдберг пишет, что многие жители страны не доверяют избирательной системе, называя это удручающим фактом. По мнению автора, это отсутствие доверия служит отражением более глубокого кризиса.

"Пару недель назад я наблюдал за фокус-группой, в которой участвовали более десятка неопределившихся избирателей. Абсолютно все они сказали модератору, что не доверяют СМИ, но затем добавили, что не доверяют президенту и не уважают его оппонента", - пишет Голдберг.

8:52 В Вашингтоне группа демонстрантов направляется в сторону Белого дома, сообщает корреспондент DW Инес Поль (Ines Pohl). По ее словам, обстановка в столице США напряженная.



8:48 А что же Висконсин, Мичиган и Пенсильвания? Во всех трех штатах сейчас с разной степенью уверенности лидирует Трамп (он выиграл во всех четыре года назад). В Пенсильвании расклад – 56,7% - 42% (при обработке 66% голосов), в Мичигане – 53,3% - 44,9% (при обработке 61% голосов), в Висконсине – 51,1% - 47,2% (при обработке 77% голосов).

Значит ли это, что Трамп выиграл? Нет. В этих штатах только сегодня начали обрабатывать досрочные голоса и бюллетени, поданные по почте. В Пенсильвании предупреждали, что это может затянуться до пятницы, 6 ноября. Например, округ, где голосуют жители Филадельфии (это крупнейший город Пенсильвании), не обработал и половины голосов. Похожая ситуация в Питтсбурге.

8:45 В большинстве штатов тот, кто набирает большинство голосов в штате, получает голоса всех выборщиков от этого штата. Но есть два исключения: Небраска и Мэн.У Небраски пять голосов в коллегии выборщиков, но два из них достаются тому, кто получает большинство в масштабах всего штата (это Трамп). Остальные делятся между победителями в трех избирательных округах на территории штата. В двух из них победил тоже Трамп, а вот во Втором (включающим крупный город Омаха) — Байден.

8:35 Один из журналистов New York Times объясняет, почему на Джоржию с оптимизмом смотрят сторонники Байдена, а газета предполагает, что скорее выиграет он. Если коротко: в Атланте, важном источнике голосов для демократов, не посчитали пока именно голоса, поданные досрочно – это для Байдена очень хорошо.

An important factor in Georgia: a lot of the remaining vote in the Atlanta area is actually early and absentee, which is especially good for Biden. A reversal of what we've been doing most everywhere else