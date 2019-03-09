СМИ: Власти КНДР могут готовиться к запуску ракеты

На снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр КНДР Санумдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников. Рядом с центром припаркованы легковые и грузовые автомобили. На расположенной неподалеку сортировочной станции стоят железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два подъемных крана.

"Если сложить все это вместе, то так будет выглядеть ситуация, при которой Северная Корея строит ракету", — считает эксперт из Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучивший снимки. Он подчеркнул, что на данный момент невозможно определить, собирается ли Пхеньян запустить военную МБР или же ракету со спутником. Кроме того, продолжил эксперт, неизвестно, когда может произойти запуск.

Отправка на полигон

Согласно выводам американских экспертов, реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне Сохэ только с июля и до начала августа прошлого года, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме.

Сделанные в пятницу снимки показывают, что активность транспортных средств прекратилась, а один из кранов исчез. Эксперты считают, что это может быть связано с приостановкой работ по созданию ракеты в связи с ожиданием дополнительных материалов, либо же ракету отправили на полигон Сохэ.