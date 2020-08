СМИ: в сторону Беларуси, возможно, едут автоколонны Российской Национальной гвардии

LSM сообщает, что по данным CIT, транспортные средства, заснятые очевидцами, находятся на службе российского ОМОНа и часто использовались для разгона демонстраций в Санкт-Петербурге.

У автомобилей нет опознавательных знаков и номеров. По словам очевидцев, машины ехали из Санкт-Петербурга в Лугу, они были засняты в 400 км от границы Беларуси. В свою очередь, издание "Фонтанка" сообщает, что автоколонны были замечены на Псковском шоссе, а издание "Медуза" сообщает, что их читатели заметили характерные грузовые автомобили на шоссе Москва — Беларусь. Еще две видеозаписи попали в распоряжение издания "Медиазона", а одну запись в 83 километрах от границы Беларуси сделал журналист Василий Максимов.

Growing reports of a Russian military convoy in the region of #Smolensk - #Russia, just 70 kms from #Belarus. This military convoy is circulating on the Moscow-Minsk highway. The cars do not have indentification plates and the military are in full black camouflage without tags. pic.twitter.com/RhVqzuHyYl