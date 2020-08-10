СМИ: В Минске вновь начались задержания

Автомобильное движение в районе стелы пока сохраняется. Некоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей.

В центре города есть и те, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Журналисты предполагают, что они относятся к сторонникам митингующих, так как на них надеты белые майки — символы протеста. По словам корреспондента РИА Новости, ОМОН призывает зевак разойтись.

Сотрудник телеканала RT Константин Придыбайло сообщил в телеграм-канале о своем задержании.

Как пишет "Медуза", центр перекрывают не только в Минске, но и в областных городах — Гродно, Бресте и других.

В преддверии новых протестных акций оппозиции в Минске закрылись шесть станции метро, прекращают работу торговые центры, сообщает ТАСС.

По данным журналистов агентства, находящихся в Минске, к 19.30 прекратили работу все магазины и торговые центры на проспекте Победителей в центре столицы.

Накануне после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Всего в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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