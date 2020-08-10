СМИ: В Минске вновь начались задержания

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на "Спутник Беларусь", к стеле "Минск — город-герой" стягиваются усиленные наряды милиции и ОМОНа, они оцепили площадь. Сотрудники правоохранительных органов оградили прилегающие скверы и пропускают только после досмотра.
Автомобильное движение в районе стелы пока сохраняется. Некоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей.
В центре города есть и те, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Журналисты предполагают, что они относятся к сторонникам митингующих, так как на них надеты белые майки — символы протеста. По словам корреспондента РИА Новости, ОМОН призывает зевак разойтись.
Сотрудник телеканала RT Константин Придыбайло сообщил в телеграм-канале о своем задержании.
Как пишет "Медуза", центр перекрывают не только в Минске, но и в областных городах — Гродно, Бресте и других.
В преддверии новых протестных акций оппозиции в Минске закрылись шесть станции метро, прекращают работу торговые центры, сообщает ТАСС.
По данным журналистов агентства, находящихся в Минске, к 19.30 прекратили работу все магазины и торговые центры на проспекте Победителей в центре столицы.
Накануне после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Всего в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
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