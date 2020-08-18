СМИ: В Мали произошел военный мятеж. Руководство страны арестовано

По данным агентства, глав страны и кабмина арестовали в своих домах. Сейчас их везут на базу Кати, где началось восстание.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование.

Руководит восстанием полковник Садио Камара.