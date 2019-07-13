СМИ: в Кремле обсуждают реформу выборов в Госдуму для сохранения Путина у власти

Согласно статье, в Кремле таким образом рассчитывают сформировать провластное парламентское большинство в условиях падения рейтингов ”Единой России”. Кандидаты-одномандатники смогут участвовать в выборах как самовыдвиженцы, пишет агентство, передает "Медуза".

По мнению авторов Bloomberg, сохранение влияния на Госдуму может помочь Владимиру Путину сохранить власть после окончания его президентского срока в 2024 году.

"Потенциально это помогло бы 66-летнему президенту России сменить роль, сохранив власть как глава правящей партии или как премьер-министр с расширенными полномочиями — за счет президента, сказали два человека, близкие к Кремлю и депутат от правящей партии", — пишет Bloomberg.

В СМИ нередко появляются различные версии того, как в Кремле готовятся к смене президента в 2024 году или обдумывают сценарии сохранения власти у Владимира Путина. Агентство Bloomberg писало, что, согласно одному из вариантов, Путин мог бы возглавить объединенное государство России и Белоруссии. Другой обсуждаемый вариант — передача властных полномочий Госсовету, который также может возглавить Путин.