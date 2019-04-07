СМИ: в ходе протестов в Судане погибли шесть человек

Ранее поступала информация об одном погибшем в Омдурмане. По данным оппозиции, он был застрелен полицейскими. Минувшей ночью в Хартуме был введен комендантский час. Однако, несмотря на ограничения на передвижения по городу, в воскресенье люди вновь вышли на акции протеста.

Тем временем, по информации из Хартума, аль-Башир проводит в воскресенье встречу с высшим командованием ВС для обсуждения ситуации в стране.

Накануне в столице и ее окрестностях прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Судана Омара аль-Башира. Впервые с начала антиправительственных выступлений в Судане в декабре 2018 года протестующие дошли до здания генштаба ВС страны, скандируя лозунги "Армия и народ едины". Полиция использовала против митингующих слезоточивый газ, были задержаны десятки человек.

С декабря в Судане не стихают волнения, вызванные недовольством жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. 23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса. Парламент позднее сократил срок его действия до полугода.

Профсоюзы отвергают инициативу президента о запуске диалога с оппозицией, считая эти меры ограниченными и неполными.