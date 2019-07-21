СМИ: В 1991 году российские власти обсуждали вариант продажи Карелии финнам

Россия всерьез рассматривала вариант продажи Карелии финскому государству в 1991 году, на грани распада Советского Союза. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Фёдоров.

По его словам, в июле 1991 года специальная комиссия составила список регионов, в которых могут появиться и усилиться экстремистские движения, выступающие за автономию, и судьбу которых придется решать на международном уровне. В списке значилась также так называемая ”Утраченная Карелия”, то есть те земли, которые отошли СССР по Московскому договору 1940 года. Российские власти опасались роста карельского национализма. Среди других регионов значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и граница с Китаем по реке Амур.