СМИ: Убийца в Куопио всегда одевался в черное и никогда не здоровался с соседями(2)
Напавший с мечом на людей в финском городе Куопио — Йоель Отто Аукусти Марин — 1994 года рождения. Он поступил в техникум год назад, передает финский телеканал MTV.
Напавший с мечом на людей в финском городе Куопио — Йоель Отто Аукусти Марин — 1994 года рождения. Он поступил в техникум год назад, передает финский телеканал MTV.
Вчера днем в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого один человек погиб и еще десять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.
Задержанный мужчина подозревается в убийстве, покушении на убийство и ряде других насильственных преступлений.
Полиция обыскала дом подозреваемого в общежитии Сяркянниеми. Были конфискованы устройства для хранения данных. Он переехал в эту квартиру в 2015 году, после окончания школы в 2014. 25-летний молодой человек учится на мерконома (обслуживание клиентов, продажи, реклама).
Также были найдены материалы для изготовления зажигательной смеси.
По словам соседей, Марин всегда одевался в черное и ни с кем не здоровался. Но претензий к нему у соседей не было.
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