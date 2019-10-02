02.10.2019, 10:32

СМИ: Убийца в Куопио всегда одевался в черное и никогда не здоровался с соседями

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СМИ: Убийца в Куопио всегда одевался в черное и никогда не здоровался с соседями
Foto: ANNUKKA ROTH, EPA

Напавший с мечом на людей в финском городе Куопио — Йоель Отто Аукусти Марин — 1994 года рождения. Он поступил в техникум год назад, передает финский телеканал MTV.

Вчера днем в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого один человек погиб и еще десять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.

Задержанный мужчина подозревается в убийстве, покушении на убийство и ряде других насильственных преступлений.

Полиция обыскала дом подозреваемого в общежитии Сяркянниеми. Были конфискованы устройства для хранения данных. Он переехал в эту квартиру в 2015 году, после окончания школы в 2014. 25-летний молодой человек учится на мерконома (обслуживание клиентов, продажи, реклама).

Также были найдены материалы для изготовления зажигательной смеси.

По словам соседей, Марин всегда одевался в черное и ни с кем не здоровался. Но претензий к нему у соседей не было.

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