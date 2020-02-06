06.02.2020, 20:50

СМИ: У предупредившего о коронавирусе врача остановилось сердце, но его удалось реанимировать

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СМИ: У предупредившего о коронавирусе врача остановилось сердце, но его удалось реанимировать
Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

34-летний врач из Уханя пытался предупредить своих коллег о выявленных случаях заражения коронавирусом, однако позднее к нему явилась полиция и потребовала прекратить распространять ”слухи”.

У врача из Уханя Ли Вэньляна, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, остановилось сердце, но его удалось реанимировать. Об этом сообщает издание The Global Times — англоязычная газета, которая является подразделением печатного органа ЦК КПК ”Жэньминь Жибао”.

Вначале The Global Times сообщила о том, что Ли Вэньлян умер, сообщение об этом центральный госпиталь Уханя, где находился врач, распространил в соцсети Weibo. Однако позднее в госпитале уточнили, что у врача остановилось сердце, но его удалось реанимировать. Он остается в критическом состоянии.

Сообщение о его смерти также появилось в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения.

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Как пишет CNN, незадолго до начала вспышки вируса в конце декабря 34-летний китайский медик написал своим коллегам по университету о первых случаях госпитализации с коронавирусом в Ухане. Изначально Вэньлян решил, что это инфекция SARS, вызвавшая широкую эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году.

Это сообщение стало распространяться по соцсети, после чего к нему пришла местная полиция. Сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить распространять эту информацию и подписать заявление о признании вины в нарушении общественного порядка. Фотографию заявления опубликовало издание Sixth Tone.

Позднее доктор вернулся к работе, и 10 января к нему поступил пациент, у которого в процессе лечения был обнаружен новый тип коронавируса. Через два дня Вэньлян был госпитализирован с лихорадкой, а уже 1 февраля у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

К настоящему моменту жертвами коронавируса стали 565 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, заражено свыше 28 тыс. человек. Вирус получил распространение и за пределами КНР — почти 200 случаев заболевания зарегистрированы в Канаде, США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Индии, Таиланде и других странах. В России выявлены два носителя коронавируса, оба являются гражданами Китая.

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