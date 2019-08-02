СМИ: США ввели новые санкции против России в связи с "делом Скрипалей"

Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с ”делом Скрипалей”, пишет издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Первый пакет ограничений в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в прошлом году. Этот документ предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химоружие.

Введенные в прошлом августе ограничения касались запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе тех, которые используются в авиационной отрасли. Тогда в Госдепартаменте указывали, что, если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантии, что не использует химоружие, и не согласится на допуск международных экспертов, ее ждет второй раунд санкций. Он включает снижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании летать в США и сокращение до минимума взаимной торговли.