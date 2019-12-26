26.12.2019, 18:32

СМИ: США разработали план информационной войны против российской элиты на случай вмешательства в выборы

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Helsingis 15.07.2018
Helsingis 15.07.2018Foto: Andres Putting

Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны на случай, если Россия попытается вмешаться в выборы президента США в 2020 году, взламывая избирательные системы или сея рознь в американском обществе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, передает "Медуза".

Один из рассматриваемых вариантов — информационная война, направленная на ключевых сотрудников российских спецслужб, военных и некоторых олигархов. По словам источников, атака, скорее всего, не затронет президента РФ Владимира Путина, поскольку это могут счесть слишком провокационным, отметила газета.

В ходе операции чиновникам и бизнесменам могут направить письма, демонстрирующие, что их конфиденциальные данные могут быть раскрыты, если вмешательство в выборы не прекратится.

Также в киберкомандовании США рассматривают вариант распространения дезинформации, чтобы посеять разногласия среди чиновников и российских элит. При этом, как указывает The Washington Post, варианты влияния на все российское общество не рассматриваются.

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