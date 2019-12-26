СМИ: США разработали план информационной войны против российской элиты на случай вмешательства в выборы(26)
Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны на случай, если Россия попытается вмешаться в выборы президента США в 2020 году, взламывая избирательные системы или сея рознь в американском обществе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, передает "Медуза".
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