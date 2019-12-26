СМИ: США разработали план информационной войны против российской элиты на случай вмешательства в выборы

Один из рассматриваемых вариантов — информационная война, направленная на ключевых сотрудников российских спецслужб, военных и некоторых олигархов. По словам источников, атака, скорее всего, не затронет президента РФ Владимира Путина, поскольку это могут счесть слишком провокационным, отметила газета.

В ходе операции чиновникам и бизнесменам могут направить письма, демонстрирующие, что их конфиденциальные данные могут быть раскрыты, если вмешательство в выборы не прекратится.

Также в киберкомандовании США рассматривают вариант распространения дезинформации, чтобы посеять разногласия среди чиновников и российских элит. При этом, как указывает The Washington Post, варианты влияния на все российское общество не рассматриваются.