СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе Зеленского

Коронавирусную инфекцию обнаружили у двух сотрудников офиса президента Украины, речь идет о вице-премьере — министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове и советнике президента Руслане Демченко, сообщает ”Страна.ua” со ссылкой на источники в офисе главы государства. Эту информацию порталу ”Новое время” подтвердили источники в офисе украинского лидера.

По их данным, Резников и Демченко были в составе украинской делегации, которая накануне, 12 июня, встретилась в Париже с внешнеполитическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. ”При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа”, — пишет ”Страна.ua”.

Сам Резников в беседе с порталом ”КиевVласть” сообщил, что вся делегация после возвращения из Франции в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. ”Ждем результаты”, — заявил он. Вице-премьер не стал подтверждать или опровергать данные о найденной у него инфекции, сообщив, что ”чувствует себя нормально”.

Помимо Резникова и Демченко, как сообщает ”Интерфакс-Украина”, в Париж ездили руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Андрей Таран и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По информации ”Интерфакс-Украина”, члены украинской делегации уже ранее сдавали тесты на коронавирус после визитов в Берлин (2 июня) и Минск (11 июня). После поездки в столицу Германии все тесты оказались отрицательными.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал кабинет министров и представителей силовых ведомств на селекторное совещание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Глава государства выразил обеспокоенность количеством заболевших. ”Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений”, — сказал он.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания заявил, что беспокойство вызывают повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение количества выявленных случаев заражения. ”Причины для паники нет, но есть ”колокольчики”, которые требуют реакции”, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.