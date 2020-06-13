СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе Зеленского

Инфекцию обнаружили у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко, сообщают СМИ. Накануне они ездили в Париж на переговоры с советником президента Франции.
Коронавирусную инфекцию обнаружили у двух сотрудников офиса президента Украины, речь идет о вице-премьере — министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове и советнике президента Руслане Демченко, сообщает ”Страна.ua” со ссылкой на источники в офисе главы государства. Эту информацию порталу ”Новое время” подтвердили источники в офисе украинского лидера.
По их данным, Резников и Демченко были в составе украинской делегации, которая накануне, 12 июня, встретилась в Париже с внешнеполитическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. ”При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа”, — пишет ”Страна.ua”.
Сам Резников в беседе с порталом ”КиевVласть” сообщил, что вся делегация после возвращения из Франции в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. ”Ждем результаты”, — заявил он. Вице-премьер не стал подтверждать или опровергать данные о найденной у него инфекции, сообщив, что ”чувствует себя нормально”.
Помимо Резникова и Демченко, как сообщает ”Интерфакс-Украина”, в Париж ездили руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Андрей Таран и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По информации ”Интерфакс-Украина”, члены украинской делегации уже ранее сдавали тесты на коронавирус после визитов в Берлин (2 июня) и Минск (11 июня). После поездки в столицу Германии все тесты оказались отрицательными.
13 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал кабинет министров и представителей силовых ведомств на селекторное совещание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Глава государства выразил обеспокоенность количеством заболевших. ”Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений”, — сказал он.
Министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания заявил, что беспокойство вызывают повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение количества выявленных случаев заражения. ”Причины для паники нет, но есть ”колокольчики”, которые требуют реакции”, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Накануне, 12 июня, стало известно о том, что супруга Зеленского Елена заразилась коронавирусом. В администрации президента заверили, что у жены главы государства симптомов заболевания нет. Сама Зеленская сообщила, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи.
На фоне обнаружения COVID-19 у своей супруги Зеленский принял решение перейти на особый режим работы. В офисе президента сообщили, что тест Зеленского на коронавирус дал отрицательный результат.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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