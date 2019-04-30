СМИ сообщили о возможном отзыве посла России в Беларуси

Михаила Бабича, назначенного российским послом в Минске менее года назад, может сменить член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.
Посол России в Беларуси Михаил Бабич, назначенный на этот пост в августе 2018 года и до этого не имевший опыта дипслужбы, в ближайшее время может быть отозван. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили несколько СМИ, в частности газета "Коммерсант", со ссылкой на информированные источники.
По данным источника агентства РБК, решение о смене посла, по всей видимости, было принято на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Пекине, где оба они принимали участие в форуме "Один пояс — один путь".
По сведениям собеседника агентства "Интерфакс" в комитете Госдумы по делам СНГ, возглавить диппредставительство, вероятно, поручат сенатору Дмитрию Мезенцеву. "На 100 процентов можно утверждать, что Бабича сменит Мезенцев", — подчеркнули в комитете. Официального подтверждения этой информации от Мезенцева пока не имеется.
"Бабич не устраивал Лукашенко"
Собеседник, близкий к Кремлю, сообщил РБК, что "Лукашенко не устраивала слишком активная деятельность Бабича" — на главу диппредставительства поступали регулярные жалобы.
Работой посла были недовольны и в российском внешнеполитическом ведомстве, поскольку "нередко он решал задачи в обход МИД, не согласовывая с ним свои действия, что не могло не раздражать", отмечает агентство.
В марте текущего года белорусский МИД необычно резко отреагиировал на интервью Бабича РИА "Новости", в котором руководитель дипмиссии напомнил Минску о финансовой зависимости от России.
Не был отправлен в Киев
Бабич назначен на пост главы российской дипмиссии в Минске в августе 2018 года. До этого политик не занимал дипломатических должностей.
В 2016 году Москва хотела отправить его послом в Киев, однако украинские власти заблокировали это назначение. По мнению экспертов, это было связано с причастностью Бабича к силовым структурам. Бабич входил в состав Совета Безопасности России, в связи с чем в Киеве сочли, что он лично участвовал в принятии решения об аннексии Россией Крыма.
Бабич проходил службу в войсках КГБ СССР и в воздушно-десантных войсках России. Он занимал пост председателя правительства Чечни, член "Единой России".