СМИ сообщили о возможном отзыве посла России в Беларуси

Посол России в Беларуси Михаил Бабич, назначенный на этот пост в августе 2018 года и до этого не имевший опыта дипслужбы, в ближайшее время может быть отозван. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили несколько СМИ, в частности газета "Коммерсант", со ссылкой на информированные источники.

По данным источника агентства РБК, решение о смене посла, по всей видимости, было принято на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Пекине, где оба они принимали участие в форуме "Один пояс — один путь".

По сведениям собеседника агентства "Интерфакс" в комитете Госдумы по делам СНГ, возглавить диппредставительство, вероятно, поручат сенатору Дмитрию Мезенцеву. "На 100 процентов можно утверждать, что Бабича сменит Мезенцев", — подчеркнули в комитете. Официального подтверждения этой информации от Мезенцева пока не имеется.

"Бабич не устраивал Лукашенко"