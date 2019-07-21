СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Посольство в РФ назвало информацию ложью(38)
Российская радиостанция "Говорит Москва" сообщила о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, однако посольство республики в России назвало информацию ложью.
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