21.07.2019, 16:19

СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Посольство в РФ назвало информацию ложью

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rus.delfi.ee
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президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы БердымухамедовФото: Фергана ньюс

Российская радиостанция "Говорит Москва" сообщила о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, однако посольство республики в России назвало информацию ложью.

"Говорит Москва" ссылается на политолога и директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Днём ранее оппозиционный YouTube-канал ”Свободный Туркменистан” со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

”Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности”, — сказал представитель посольства Туркменистана в РФ в интервью агентству "Интерфакс".

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