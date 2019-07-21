СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Посольство в РФ назвало информацию ложью

"Говорит Москва" ссылается на политолога и директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Днём ранее оппозиционный YouTube-канал ”Свободный Туркменистан” со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

”Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности”, — сказал представитель посольства Туркменистана в РФ в интервью агентству "Интерфакс".