СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Посольство в РФ назвало информацию ложью(24)
Российская радиостанция "Говорит Москва" сообщила о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, однако посольство республики в России назвало информацию ложью.
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