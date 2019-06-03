СМИ сообщили о побеге Яценюка с Украины

По данным издания, две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату.

Отмечается, что вся информация, которая касается непосредственно Яценюка, засекречена, однако в издании предполагают, что он также получил гражданство Вануату и уже сбежал с Украины, пишут "Известия".

9 марта сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко затягивает войну в Донбассе ради собственной выгоды и при этом готовится бежать из страны.