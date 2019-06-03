03.06.2019, 15:44

СМИ сообщили о побеге Яценюка с Украины

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rus.delfi.ee
EST
Arseni Jatsenjuk
Arseni JatsenjukFoto: Efrem Lukatsky, AP

Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и его семьи из страны.

По данным издания, две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату.

Отмечается, что вся информация, которая касается непосредственно Яценюка, засекречена, однако в издании предполагают, что он также получил гражданство Вануату и уже сбежал с Украины, пишут "Известия".

9 марта сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко затягивает войну в Донбассе ради собственной выгоды и при этом готовится бежать из страны.

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