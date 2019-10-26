СМИ сообщили, что в грузовике с 39 погибшими в Великобритании были вьетнамцы

Родственники вьетнамцев, отправившихся в Великобританию через Китай, сообщили, что их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия.

Так, 26-летняя Фам Тхи Ча Ми написала родителям за два часа до прибытия грузовика в британский Пурфлит (Эссекс), что ее поездка за границу закончилась неудачей, что ей нечем дышать и она умирает. По словам брата девушки, перед исчезновением Фам Тхи Ча Ми была в Бельгии, откуда и прибыл грузовик с 39 телами.

Он отметил, что за переправку в Великобританию его сестра заплатила 30 тысяч фунтов (38 тысяч долларов), при этом организаторы поездки запретили ей отвечать на звонки.

Кроме того, "Би-би-си" сообщает еще о двух пропавших вьетнамцах — 26-летнем мужчине и 19-летней девушке. Последняя перед отправкой также попросила не звонить ей, отключила телефон и больше не выходила на связь.

Кроме того, по словам брата 19-летней вьетнамки, семьям обеих пропавших девушек на следующий день вернули деньги за поездку.

Ранее появилась информация, что погибшие были гражданами КНР. По данным The Guardian, вьетнамцы могли использовать поддельные китайские паспорта.