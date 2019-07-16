СМИ сообщают о захвате Ираном танкера ОАЭ

Как отмечается, судно якобы шло под флагом Панамы, когда боевые катера Корпуса стражей Исламской революции принудили экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.

Уточняется, что ОАЭ пока никак не отреагировали на случившееся.

Причем, как подчеркивается, к настоящему моменту не удалось установить контакт с экипажем танкера.

В то же время, некоторые источники заявили, что судно просто сломалось, и было отбуксировано Ираном.