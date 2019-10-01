СМИ: шведский флот уходит под землю из-за российской угрозы

По словам шведского аналитика Никласа Гранхольма, решение о возвращении на эту базу было принято в связи с ”российской угрозой”.

”Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Муске. Возвращение на базу можно воспринимать как оборонительный шаг против усиливающейся военной мощи России”, — заявил он.

База, расположенная на острове Муске, была построена после Второй мировой войны. Она предназначалась для базирования подводных лодок и небольших кораблей в условиях ядерной войны. В последнее время база использовалась как гражданская верфь и вспомогательная стоянка для флота