СМИ: Шедший в Хельсинки круизный паром напоролся на риф близ Стокгольма. Судовладелец опроверг эту информацию

По предварительной информации пострадавших в этом инциденте нет.

По словам участвовавших в спасательной операции, на пароме произошел сбой в системе питания, передает rus.err.ee.

На месте происшествия находятся несколько официальных лиц, за ситуацией следит полиция, задача которой заключается в том, чтобы обеспечить спокойную работу спасателей. По словам одного из спасателей, ситуация на корабле спокойная.

Паром направлялся из Стокгольма в Хельсинки, откуда он должен был отправиться в Санкт-Петербург.

На сайте судовладельческой компании размещен комментарий по происшествию, который мы приводим его в полном объеме.

"Официальный комментарий компании MOBY SPL

Настоящим компания MOBY SPL информирует о том, что, в связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома Princess Anastasia и перезапуском генератора, в целях безопасности пассажиров капитаном парома было принято решение о возвращении в порт г. Стокгольм для проведения дополнительных технических проверок.

По официальной информации на 22:00 (мск) паром осуществляет швартовку в порту г. Стокгольм. Все услуги для пассажиров оказываются в полном объеме, бары, рестораны и магазины работают в соответствии с установленным графиком.

После проведения необходимых технических проверок и получения заключения от портовых властей Швеции паром продолжит следование по маршруту".