СМИ: российские военные высадились в Венесуэле

По данным издания, военно-транспортный Ан-124 и пассажирский Ил-62 прилетели в Каракас из Москвы через Сирию. На двух бортах в Венесуэлу прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил России Василием Тонкошкуровыми.

Отмечается, что российские военные также доставили в латиноамериканскую страну 35 тонн груза для российской делегации. При этом издание не уточнило, какой именно за груз прибыл в Венесуэлу.