СМИ: разбившийся под Тверью Су-30 был случайно сбит другим самолетом

Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30 был случайно сбит другим боевым самолетом. Об этом сообщают источники ТАСС и РЕН ТВ.

По данным телеканала, учебно-тренировочный полет истребитель совершал совместно с истребителем Су-35. По плану тот должен был произвести фотострельбу — заснять преследуемый самолет из фотокамеры после захода на цель. Однако вместо этого он произвел выстрел из авиапушки. РЕН ТВ утверждает, что возможной причиной этого могла быть техническая неисправность. Telegram-канал 112 уточняет, что следователи не исключают версию самопроизвольного выстрела или ошибки наземных технических служб, которые не отключили оружие.