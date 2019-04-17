СМИ: Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Сейчас, как сообщают источники издания, Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. Врачи подозревают инсульт. ”Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения”, — говорят медики.

Выступление Дмитрия Быкова в Уфе было запланировано на 16 апреля. Об отмене его лекции стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия, вопрос с возвратом билетов организаторы решают в срочном порядке.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-я премию ”Большая книга” и победил по результатам интернет-голосования с романом ”Июнь”.