СМИ: переговоры США и КНДР провалились из-за секретного завода по обогащению урана

По данным издания, на саммите двух глав государств американская сторона рассказала о вычисленном разведкой секретном объекте под названием Кангсон, расположенном в городе Чхоллима в нескольких километрах от столицы Северной Кореи. После отказа корейской стороны закрыть это предприятие переговоры были завершены досрочно.

Второй американо-корейский саммит состоялся в Ханое 27-28 февраля. По итогам встречи лидеры США и КНДР не подписали каких-либо документов. Официально Дональд Трамп заявлял, что Ким Чен Ын требовал на переговорах снять все санкции с КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия, но США были не готовы пойти на это условие.