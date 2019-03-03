СМИ: переговоры США и КНДР провалились из-за секретного завода по обогащению урана

Причиной провала переговоров лидеров США и КНДР стало требование Дональда Трампа закрыть секретный завод по обогащению урана под Пхеньяном, на что Ким Чен Ын ответил отказом, передает "Медуза" со ссылкой на The Sunday Times.
По данным издания, на саммите двух глав государств американская сторона рассказала о вычисленном разведкой секретном объекте под названием Кангсон, расположенном в городе Чхоллима в нескольких километрах от столицы Северной Кореи. После отказа корейской стороны закрыть это предприятие переговоры были завершены досрочно.
Второй американо-корейский саммит состоялся в Ханое 27-28 февраля. По итогам встречи лидеры США и КНДР не подписали каких-либо документов. Официально Дональд Трамп заявлял, что Ким Чен Ын требовал на переговорах снять все санкции с КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия, но США были не готовы пойти на это условие.