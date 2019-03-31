СМИ: несколько министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне споров по Brexit

"Сегодня [31 марта] Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент, — отмечает издание. — Это связано с тем, что помощники премьер-министра [Терезы Мэй] не могут решить, принять ли "мягкую" сделку или провести всеобщие выборы на предстоящей неделе".

Согласно информации газеты, некоторые члены кабинета министров, поддерживающие выход Великобритании из Евросоюза, намерены подать в отставку в случае, если Мэй выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, либо выскажется в поддержку участия Соединенного Королевства в майских выборах в Европарламент.

В то же время, пишет газета, по меньшей мере шесть министров кабинета Мэй, выступающие за сохранение страны в составе Евросоюза, уйдут со своих постов, если премьер решит поддержать вариант "жесткого" развода с Евросоюзом, то есть выхода страны из ЕС без сделки. Отмечается, что о своем намерении покинуть министерские посты они намерены сообщить в ходе воскресных консультаций, которые проведет Мэй.

Газета также приводит текст письма министра иммиграции Кэролайн Ноукс, в котором политик отмечает, что "сделка Мэй мертва, а отсутствие Brexit гораздо лучше, чем полный провал [принятие варианта премьера при выходе из Евросоюза]".