СМИ: Минский тракторный завод остановил работу, сформирован стачечный комитет

РИА Новости сообщает, что остановлена только часть цехов завода. Об этом же пишет ”Радио Свобода”; по данным издания, некоторые цеха закрыли, рабочих не выпускают наружу.

Рабочие МТЗ сформировали стачечный комитет из 23 человек, пишет ”Наша нива”. Рабочие заявили изданию, что руководство завода пыталось добиться от них выдвижения только экономических требований. Но они требуют реформирования силовых структур и увольнения причастных к избиениям демонстрантов; смены власти в стране; расформирования нынешнего состава ЦИК; полной реабилитации политзаключенных.

Работники заводов выходят на митинги с требованием пересмотреть результаты выборов в президенты. Список предприятий, сотрудники которых грозят прекратить работу, если их не услышат: МАЗ, МТЗ, ММЗ, Метрополитен Минска, "Гродно Азот", Беларуськалий, Нафтан, Белорусский Металлургический завод, Электротехнический завод, Железнодорожное депо Лиды, Белшина и еще около 15 заводов.