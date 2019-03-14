СМИ: МИД Швеции потребовал высылки связанного с разведкой российского дипломата

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева и потребовало, чтобы страну покинул один из дипломатов, якобы связанный с российской разведкой, сообщает "Новая газеты" со ссылкой на издание Dagens Nyheter.
Представитель шведского внешнеполитического ведомства Патрик Нильссон подтвердил изданию факт вызова Татаринцева. Он заявил, что это связано с дипломатической деятельностью.
Dagens Nyheter предполагает, что российский дипломат, которому МИД Швеции выразил протест и из-за которого вызывали Татаринцева, связан с человеком, задержанным в Стокгольме в конце февраля.